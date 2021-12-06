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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتوديعه قبيل انتهاء عمله.. وزير السياحة يستقبل سفير دولة الكويت بالقاهرة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم بمقر الوزارة بالزمالك، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة والذي حرص على لقائه لتوديعه قبيل انتهاء مدة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة.

حضر اللقاء وزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات ود. وفاء العتيبي سكرتير بعثة دولة الكويت بالقاهرة.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكويتية وتميزها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن فترة توليه مهام منصبه كسفيرا لدولة الكويت شهدت تعاونا مثمرا بين البلدين.

وخلال اللقاء أشاد سفير الكويت بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدفع وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما قدم  التهنئة للدكتور خالد العناني لنجاح إحتفالية "الأقصر...طريق الكباش"، ودعاه لحضور الإحتفالية التي ستقيمها السفارة للاحتفال بمرور 60 عاما علي العلاقات المصرية الكويتية.

جدير بالذكر أن الكويت تعد من أهم  الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن هناك اتفاقيات عديدة للتعاون السياحي بين البلدين إلى جانب عدد من البرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين في مجال العمل السياحي.

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