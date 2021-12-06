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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتباك عنيف بين مناصري المرشح اليميني المتطرف إريك زمور وناشطين بفرنسا..فيديو

اشتباكات
اشتباكات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اشتبك مناصرون مؤيدون للمرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إريك زمور، مع ناشطين مناهضين للعنصرية، خلال أول تجمع "رسمي" لحملة زمور الانتخابية في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

ووقع عراك بالأيدي وتقاذف الطرفان الكراسي، قبل تدخل الأمن.

وقال الادعاء الفرنسي، إنه فتح تحقيقاً في المسألة، مضيفاً أن الشرطة أوقفت نحو 60 شخصاً بعدما هاجم مؤيدون لزمور ناشطين مناهضين للعنصرية، ما أوقع إصابات.

 

اعتقدت أننا في ديمقراطية

وقال أحد الناشطين ضدّ العنصرية من منظمة "إس أو إس ريسيزم": اعتقدت أننا في ديمقراطية وأنه كان بإمكاننا قول ما أردنا قوله وأنه لن يكون هناك اعتداءات جسدية من هذا النوع. نحن مسالمون وأنا فعلاً متفاجئ بما حدث".

 

الشرطة باريس حملة اعتداء العاصمة

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