الجزيري يقود تونس إلى ربع نهائي كأس العرب.. والإمارات تتأهل لمواجهة قطر

تأهل منتخب تونس لربع نهائي بطولة كأس العرب، بفوزه الثمين على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

سجل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة العاشرة عندما راوغ زميله يوسف المساكني دفاع وحارس مرمى الإمارات، ليضعها الجزيري في الشباك بسهولة.

وكاد الجزيري أن يسجل الهدف الثاني لـ نسور قرطاج في آخر دقائق الشوط الأول، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، لتصله أمام الشباك الخالية، لكنه سدد الكرة في القائم بغرابة.

وفي الشوط الثاني، تعرض سيف الدين الجزيري للإصابة، ليتم استبداله بزميله فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 68.

سيطرة التوانسة استمرت لكن النتيجة ظلت على حالها، ليتأهل المنتخبان سويًا للدور المقبل، بعد خسارة منتخب سوريا أمام موريتانيا بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد الإمارات عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، ليتأكد مواجهته للمنتخب القطري في دور ربع النهائي.