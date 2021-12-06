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انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي.. مناقشة دخول مصر الثورة الصناعية الخامسة.. وإقامة منصة حوار للشباب

صدى البلد

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى  

إقامة منصة حوار للشباب خلال انعقاد المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي 


أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها: مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

 ولفت إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة  Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

وقال محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي والمدير التنفيذى للمنتدى إلى أن المنتدى يتضمن إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، التي ستُنفذ في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية، كما يُنظم على هامش المنتدى معرض يضُم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وأضاف محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي والمدير التنفيذى للمنتدى، أنه سيُحاضر في المنتدى خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إن مؤتمر المنتدى موضوع على الخريطة العالمية وهو يتحدث عن وظائف المستقبل والعالم والتغيير بشكل سريع جدا وهو ما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة وهو وجود إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكل ذلك عام 2020 بينما في نهاية 2021 .

وأوضح " المصدر" : " اصبحنا في الثور ة الصناعية الخامسة وهو محاولة مصالحة الإنسان على الآلة والتي صنعها الانسان بحيث يأتي اليوم التي تحل فيه الالة مكان الانسان في معظم الوظائف ، الثورة الخامسة جعلت هناك مزيج بين الإنسان والآلة ".


إقامة منصة حوار للشباب

في إطار تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشهد المنتدى إقامة منصة حوار للشباب "Youth Talks Dome"

وتأتي أهمية منصة حوار الشباب في مناقشتها عدة موضوعات مهمة منها (الإرشاد الوظيفي، والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات) وغيرها من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتُمثل منصة الشباب "نقطة تجمُع" لأكثر من 6000 شاب وفتاة من مُختلف المحافظات؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المُقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المُختلفة.

وسيتم تنظيم مُسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المُختلفة المُقدمة من قبل رواد الأعمال من الشباب، في مختلف المجالات العلمية، مُمثلين عن مختلف الجامعات المصرية، كما سيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة وابتكار.

الجدير بالذكر أن إقامة النسخة الثانية من المُنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي، يأتي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

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