عثر على 1.2 مليون جنيه.. وزير الشباب والرياضة يكرم الموظف الأمين

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشاب محمد لطفي أحمد والذي يعمل بنزل شباب الواحات، وذلك لأمانته وإخلاصه في العمل.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بأمانة محمد وإخلاصه حيث حافظ على الحقيبة التي وجدها، مشيرا أن محمد لطفي نموذج متميز يعبر عن المعدن الاصيل وأمانة الشباب المصرى وحرصهم على الامانة والتفاني في العمل مهما كانت المغريات، لأن هذه هي صفات الشباب المصري الأصيل المحافظ على بلده والمراعي للآخرين.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بصرف مكافاة عاجلة لمحمد نظير أمانته وإجادته، كما قام صبحي بتكريمه.

وكان وجد محمد إثناء عمله بنزل شباب الواحات، حقيبة وبعد فتحها في محاولة للتعرف على صاحبها وجد بداخلها مبلغ مالي قيمته مليون و200 ألف جنيه، فأخذ محمد الحقيبة وحافظ عليها إلي أن عاد صاحبها واستلم الحقيبة وما بداخلها.