تامر أمين: الرئيس السيسي "رب العائلة المصرية" وفخور باحتفالية "قادرون باختلاف"..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تابع إحتفالية “قادرون بإختلاف” باستمتاع وفخر، مؤكدا أنه استمتع بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ظهر بمثابة “رب العائلة المصرية”.

وعبر تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، عن فخره أن مصر وصلت لدرجة كبيرة من الثقافة والرقي، في المستوى الإنساني.

وتابع تامر أمين: أننا مختلفون وكل مواطن يختلف عن الآخر من حيث الشخصية والثقافة والبيئة والأفكار والمعتقدات، معلقا: “كلنا مختلفون لكن كلنا قادرون”.

ترسخها أغنية محمد منير

وأشار مقدم برنامج “أخر النهار”، إلى أن الجمهورية الجديدة ترسخها أغنية محمد منير “يهمني الإنسان”، وهو الإنسان المصري بصفة عامة.