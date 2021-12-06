عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: الرئيس السيسي "رب العائلة المصرية" وفخور باحتفالية "قادرون باختلاف"..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تابع إحتفالية  “قادرون بإختلاف” باستمتاع وفخر، مؤكدا أنه استمتع بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ظهر بمثابة “رب العائلة المصرية”.

 

وعبر تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، عن فخره أن مصر وصلت لدرجة كبيرة من الثقافة والرقي، في المستوى الإنساني.

 

وتابع تامر أمين: أننا مختلفون وكل مواطن يختلف عن الآخر من حيث الشخصية والثقافة والبيئة والأفكار والمعتقدات، معلقا: “كلنا مختلفون لكن كلنا قادرون”.

 

 ترسخها أغنية محمد منير

وأشار مقدم برنامج “أخر النهار”، إلى أن الجمهورية الجديدة ترسخها أغنية محمد منير “يهمني الإنسان”،  وهو الإنسان المصري بصفة عامة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي تامر امين الإعلامي تامر أمين محمد منير الانسان

ترشيحاتنا

نهضة لا يمكن إغفالها.. ليلى علوى توجه رسالة لملك السعودية وولي العهد

لدرء التهديدات.. التحالف يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن

لا داعي للخوف.. رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للمصريين بخصوص متحور أوميكرون

قطر: توقيت زيارة أردوغان وولي العهد السعودي للدوحة صدفة.. هل يلتقيان؟

إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

بشرى سارة .. إقامة صلاة الجنازة في المساجد بـ 5 ضوابط لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

فيديو

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

صخب سلبي.. طارق شوقي منزعج من الإعلام بسبب أزمة رابعة ابتدائي "فيديو"

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ