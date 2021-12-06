"تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية" ندوة بآداب عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم ندوة بعنوان : " تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية".

عقدت الندوة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف ا.د شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأدارت اللقاء د.سمية صبرى بقسم اللغة الانجليزية بالكلية .

واستضافت الندوة المهندسة حنان محمد ذكى المدير التنفيذى للمعهد الدولى لعلوم الحياة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الجيزة ورئيس نادي روتارى المقطم، حيث بدأت كلمتها واصفة شباب مصر بقاطرة المستقبل ، الأمر الذى يحتم علينا نقل خبراتنا لهم، لأنهم من سيكملون المسيرة ويقودون المستقبل مؤكدة على أن المرأة تمثل ٤٨ % من تعداد سكان مصر وأن المرأة مسئولة مسئولية مباشرة عن النصف الاخر من المجتمع من خلال بناء الأسرة القويمة، وأكدت على الدور الكبير للرجل في دعم وتمكين المرأة .

واستعرضت المهندسة حنان ذكي رؤية واستراتيجية ودور المجلس القومي للمرأة الذى تم تفعيله على نطاق أوسع بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تمثلت هذه الجهود في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة ، ومشاركة جهود الدولة في خلق حياة كريمة للمرأة من خلال المبادرات الرئاسية ، وأكدت أن التعاون والمشاركة والتمكين وجهان لعملة واحدة ، كما ألقت الضوء على المبادرات والحملات الخاصة التى أطلقها المجلس منها : (طرق الأبواب - أوقف تحرش - احميها من الختان - التاء المربوطة - صوتك لبكرة - ١٧ يوم للمرأة الريفية - المرأة صانعة السلام ) بالإضافة الى الخدمات التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة وفرص التدريب والتشغيل التي يتيحها المركز، بالإضافة إلى مساعدتها على بدء مشروعها الخاص .

كما قامت " ضيفة الندوة" بشرح الهدف من شعار "التاء المربوطة سر قوتك" وكذلك كلمة " كونى " والتى تحمل مفردات كوني (قوية - طموحة - متعلمة - متمكنة - مثقفة - مستعدة ).

وحثت " عضو المجلس القومي للمرأة " الطالبات على التوجه الى مكتب الشكاوى الخاص بالمجلس بالاتصال بالرقم الساخن ١٥١١٥ في حال تعرضهن للاعتداء او التحرش أو انتهاك حقوقهن.

وعلى هامش الندوة اجتمع ا.د مصطفى مرتضى بضيفة الندوة والمنسقين بمكتبه لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الكلية والمجلس القومي للمرأة في إطار الدور المجتمعى للكلية في مشاركة جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى في تطوير جهود التنمية الشاملة والمستدامة على جميع الأصعدة ، مع التأكيد على النزول إلى أرض الواقع والتعرف على المشاكل الموجودة بالمجتمع وطرح الحلول الواقعية والمنطقية لها .

كما أكدت أ.د شيرين مظلوم أن الندوة استهدفت طلاب قسم اللغة الانجليزية لأن التفكير النقدى ضلع أساسي في الدراسة بالقسم ويتم تطبيقه عمليا في كورسات دراسات المرأة ، وأشادت بالتجاوب الكبير من جانب الطلبة والطالبات والذى اتضح من خلال أسئلة المداخلات المتميزة والتى تبشر بأن لدينا جيلا واعيا وقادرا على فهم الأمور واستنباط الأحكام.

وقالت " مظلوم " إن هذه الندوة تعد خطوة لاستمرار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والكلية، حيث انبثق من خلال الحضور فكرة تكوين فريق تطوعي من طلاب وطالبات القسم يقوم بمشاركة المجلس في فعالياته المختلفة .