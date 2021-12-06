بفستان أسود.. نيللي كريم تنشر صورة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستاناً أسود، وشعرها يتطاير علي منكبيها، معلقاً "من مهرجان القاهرة السينمائي".

وجاءت بعد تعليقات المتابعين كالتالي" زي القمر "، "إية الجمال دة كلة " ، "ربنا يوفقك " ،"طول عمرك قمر"،" دايما متالقة".

وكانت قد احتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها علي لاعب الإسكواش هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

وظهرت نيللي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا بإطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف .

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل .

وأثارت ساعة هشام جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد معرفة سعرها، ونشر متجر الساعات سعر ساعة هشام وسط عرض أنواع الساعات المختلفة، وتفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.