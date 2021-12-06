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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولان يقتلان شابا بطلق ناري في الدقهلية لسرقة دراجته البخارية

أرشيفية
أرشيفية

لقى  شاب مصرعه اليوم داخل مستشفي الطوارئ بالمنصورة بمحافظة الدقهلية متأثرا بإصابته بطلق نارى في الجانب الأيسر أطلقه عليه مجهولون على طريق الشيخ حمام بمركز المنزلة أثناء استقلاله دراجته النارية بقصد سرقته .

تعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى الجمالية العام بوصول شاب مصاب بطلق نارى فى الجانب الأيسر وحالته غير مستقرة، بعد إطلاق النار عليه من مجهولين.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى “أحمد نجاح راشد” 26 عاما و مقيم قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة، وتبين انه له قطعة أرض و مزرعة مواشى بطريق الشيخ حمام بنطاق المركز.

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وتبين من التحريات أنه أثناء توجهه إلى مزرعته مستقلا دراجته النارية وفي وسط الطريق حاول  مجهولان إيقافه وقاما بإطلاق النار عليه من بندقيه آلية وفرا هاربين ولخطورة إصابته تم نقل الشاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا أنه  توفي متأثرا بإصابته.

وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

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