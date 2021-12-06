المصري القاهري يتوج بالسوبر المصري لكرة القدم السباعية

حقق فريق المصري القاهري الفوز على فرسان الإرادة بأوسيم، بنتيجة 3-2 في مباراة السوبر المصري لكرة القدم السباعية، في أول بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي للموسم الرياضي 2021/2022 والتي أقيمت على ملعب المركز الاولمبي بالمعادي.

وتوج لاعب المصرى القاهري محمود جمال هلال بجائزة هداف المباراة فيما حصل اللاعب محمد عادل حمزة لاعب نادي أوسيم بـ جائزة أحسن لاعب بالبطولة

وحضر مباراة المصري القاهري وفرسان الإرادة باوسيم، أسرة البطل الراحل طارق مصطفي وهدان، والتي أقيمت البطولة باسمه وكلا من اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة و محمود عبد العزيز عضو لجنة البطل البارالمبى

وقال الدكتور أحمد أدم رئيس اتحاد الشلل الدماغي، إن البطولة تحمل اسم الرباع البارالمبي المرحوم طارق مصطفى وهدان الذي توفى بفيروس كورونا كنوع من أنواع التكريم لروحه الطاهرة.

وكان الاتحاد حريص منذ إشهاره وانطلاق بطولاته على إطلاق أسماء الأبطال البارالمبين السابقين على بطولاته كنوع من التكريم لهم على ما قدموه للرياضة البارالمبية المصرية.

وفي نفس السياق، تحدث الدكتور محمد دسوقي نائب رئيس الاتحاد وعضو لجنة تطوير كرة القدم السباعية بالاتحاد الدولي ان كرة القدم السباعية تشهد اهتمام كبير هذا العام متمثل في زيادة عدد البطولات من أجل الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

وأضاف أن الاتحاد سوف يشارك في بطولة العالم بإيطاليا ٢٠٢٢ كخطوة على طريق التأهل لأولمبياد فرنسا ٢٠٢٤. تأتي هذه البطولة ضمن خمس بطولات سوف ينظمها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي هذا الموسم.