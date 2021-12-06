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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا.. زي النهاردة.. الأهلي يخسر أمام المنيا وإسكو يهزم الإسماعيلي بالدورى

الاهلي والمنيا
الاهلي والمنيا

خسر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر عام 1981 أمام فريق المنيا بهدف مقابل لا شيء.

أقيمت المباراة علي ملعب استاد المنيا في إطار منافسات الأسبوع الثالث للدوري العام في اول مباراة تذاع تليفزيونيا من استاد المنيا.

هدف اللقاء الوحيد سجله قائد ممثل الصعيد محمد فؤاد في مرمي اكرامي بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

محاولات ثنائي القلعة الحمراء محمود الخطيب وفوزي سكوتي ذهبت سدى أمام استبسال محمود طلبة حارس فريق المنيا ومن أمامه خط دفاعه، ليتلقي حامل اللقب النادي الأهلي خسارته الاولي في الموسم ويتوقف رصيده عند نقطتين والمباراة هي الاولي التي تذاع تليفزيونيا من عروس الصعيد.

وفى يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر عام 1981 خسر فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلي أمام فريق اسكو فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الاسبوع الثالث للدوري الممتاز.

وحقق فريق اسكو فوزا على  الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وأحرز محمد حازم فى الدقيقة 27 هدف الدراويش الوحيد فى اللقاء.

فيما سجل أحمد أبو رحاب فى الدقيقة 62 هدف اسكو الاول. وأضاف عطيه شحاته فى الدقيقة 68 ثاني أهداف اسكو.

النادي الأهلي فريق المنيا محمد فؤاد إكرامي الاسماعيلي

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