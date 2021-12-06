نحترم قرارات اتحاد الطائرة.. بيان عاجل من سموحة حول أحداث لقاء سبورتنج

أصدر مجلس إدراة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات بيانا بشأن أحداث مباراة سموحة لكرة الطائرة ونظيره سبورتنج وتعرض اللاعبين والجهاز الفني للاعتداء عقب انتهاء المباراة.

وأعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المحاسب وليد عرفات عن رفضه الشديد للأحداث المؤسفة التي وقعت عقب مباراة الكرة الطائرة مع فريق نادي سبورتنج والتي إنتهت بفوز فريق نادي سموحة وما أعقبها من تصرفات بعيدة كل البعد عن الأخلاق الرياضية.



وأعلن مجلس إدارة نادي سموحة احترامه لقرارات الإتحاد المصري للكرة الطائرة - منطقة الاسكندرية - والعقوبات التي وقعها علي كلا الفريقين.



وأكد نادي سموحة علي أهمية الروح الرياضية والتزام الأخلاق الرياضية عند الهزيمة أو الفوز وسيتم التواصل مع مجلس إدارة نادى سبورتنج للعمل معا علي ضمان عدم تكرار مثل تلك التصرفات الغير مقبولة

مشاجرة بين فريقي سموحة وسبورتنج في كرة الطائرة |خاص

شهدت مباراة سموحة ونادي سبورتنج لفريق الطائرة تحت 17 سنة شغب واعتداء عقب فوز سموحة على سبورتنج.

وعبر مسئولو سموحة عن غضبهم الشديد نتيجة الاعتداء التي تعرض له لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب تحقيق الفوز .

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة لصدي البلد إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة واستدعاء اتحاد اللعبة مشيرة إلي وجود متابعه مستمرة لحين انتهاء التحقيقات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحالة شغب بين فريق كرة الطائرة بين سموحة وسبورتنج تحت 17 سنة ويوضح اعتداء وسب بين الفريقين حيث تم الاعتداء على اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على سبورتنج.

وفاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على نظيره الترسانة بنتيجة 3-صفر وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت بملعب الأخير، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجيزة