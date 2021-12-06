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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: مسموح بإقامة الموالد بشروط.. فيديو

المساجد
المساجد

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول عدم السماح لغير الملتزم بالإجراءات الاحترازية بأداء الصلوات في المساجد، إنه لا يمكن منع أحد من دخول المسجد، حيث أن المساجد بها الكمامات والمصلاة البلاستيك.

وأضاف نوح العيسوي في مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة علي قناة "أون إي": "لو واحد معدي بالصدفة وعاوز يصلي صلاة الجنازة هياخد كمامة وهناك متوفر من الاحتياطات من المصلاة البلاستيك ما يكفي للوفاء باحتياجات المصلين  لكن لايمكننا منع واحد من أداء الصلاة".

وأوضح  نوح العيسوي أن هناك احتياطات في مساجد وزارة الأوقاف سواء من الكمامات أو المصلاة البلاستيك سواء من الوزارة نفسها أو من أهل الخير.

وأوضح أن وزير الأوقاف عقد اليوم اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات لبحث سير العمل الدعوي من جهة ومن جهة أخرى التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية.

ورداً على سؤال هل لازال مسموحاً بإقامة الموالد ؟ قال العيسوي: "مسموح لها بذات الإجراءات الاحترازية المتبعة والمنصوص عليها في قواعد الأوقاف المعممة للمديريات في الجمهورية".

وحول الازدحام الذي شهده مولد الحسين مؤخراً، قال: "طبقت فيه كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في صلاة الجمعة وغيرها وكان هناك متابعة من الوزارة لسير الأمور فيه، والازدحام كان في الخارج في الشارع وليس داخل المسجد، وكافة قيادات الأوقاف كانت داخل المسجد لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية".

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