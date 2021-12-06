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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

توجه، اليوم، وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبعض من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من كبري شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي برئاسة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، الي مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية والذي يعقد في الفترة من ٧ الي ١٠ ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له من الهيئة والقطاع الخاص في حضور العديد من الحلقات النقاشية التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر حول وضع صناعة السياحة عالمياً والتحديات التي تواجهها وخاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.

بالإضافة إلى أنه سيتم عقد بعض الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الهيئة المصرية ونظيرتها الأمريكية، وبعض اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية وذلك لمناقشة سبل تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أمريكا الي المقصد السياحي المصري، بالإضافة الى تعريف السوق الأمريكي وصناع القرار ووسائل الإعلام هناك بالمقومات السياحية المصرية والمنتجات المتنوعة للمقصد السياحي المصري وما طرأ عليه من تطوير للبنية التحتية بشكل عام والتطوير الذي يشهده القطاع السياحي المصري بشكل خاص والتسهيلات الممنوحة لشركاء مصر السياحي.
 

وزارة السياحة والآثار مصر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاتحاد المصري للغرف السياحية شركات السياحة السوق الامريكي

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