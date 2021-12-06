تريزيجيه يسجل في أولى مبارياته مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة

شارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، في تعادل فريق أستون فيلا تحت 23 عامًا، مع برمينجهام سيتي بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني 2.

ولعب تريزيجيه مباراته الأولى منذ 8 أشهر، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي، في مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، واستطاع أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 32، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني لـ أستون فيلا أكد منذ 10 أيام، أن تريزيجيه اقترب من العودة، وأن خطة عودته تضمن مشاركته في مباراة مع فريق تحت 23 عامًا، ومن ثم المشاركة مع الفريق الأول.

وأصبح تريزيجيه قريبًا من المشاركة مع أستون فيلا أمام ليفربول الأسبوع المقبل، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتُعد عودة تريزيجيه مكسبًا كبيرًا لمنتخب مصر، قبل خوض منافسات بطولة كأس الامم الأفريقية، شهر يناير المقبل.