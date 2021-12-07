اقتصاد السعودية|ورشة عمل تناقش أثر خدمات البنوك على المشروعات الاستثمارية

نظّم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في مقر مركز مؤتمرات "واس" بمدينة الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "أثر الخدمات الإسلامية في البنوك السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال، برنامج التوظيف".



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس”، إن شارك في الورشة مدير الرقابة الشرعية في بنك البلاد عبدالسلام الشبانات، ومدير إدارة الدراسات والاستشارات في مصرف الإنماء الدكتور سليمان الراشد، ونائب رئيس المصرفية الإسلامية في البنك العربي محمد بن ثاني العنزي.



وتناولت الورشة، البرامج والخدمات المقدمة لدعم المنشآت وريادة الأعمال ودعم فئة الشباب للنهوض بأعمالهم التجارية، وإسهام المصرفية الإسلامية في الاستقرار المالي، وكيفية الاستفادة من المصرفية الإسلامية في منظومة التوظيف، والإقبال على المنتجات الإسلامية.



وتحدث المشاركون، حول الخدمات الرقمية المقدمة من البنوك السعودية وإسهامها في خدمات عملائها في أثناء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع الحفاظ على أرباحها، مؤكدين أن المصارف الإسلامية أقل تأثرًا في أثناء الأزمات الاقتصادية من البنوك التقليدية، كون المصرفية الإسلامية تتسم بالمرونة في تعاملاتها، منوهين بخطط رؤية المملكة 2030 التي تبحث عن فرص الاستثمار والادخار، إذ تعمل المصارف الإسلامية على توفير أوعية استثمارية تتوافق مع الرؤية الطموحة.



وأكدوا أن البنوك الإسلامية أثبتت نجاحها خلال الأزمة العالمية في عام 2008م، إذ استطاعت التعامل معها بأقل الخسائر، مما جعل العديد من الدول في العالم تُطبق نظام المصرفية الإسلامية في تعاملاتها التجارية.



كما تناولت الورشة ممارسات المصرفية الإسلامية وأثرها على أرض الواقع، وأهم الأجهزة التي لا تكتمل المصرفية الإسلامية إلا بوجودها المتمثل في جهاز الرقابة الشرعية، وما أصدره البنك المركزي السعودي من معايير الحوكمة والرقابة الشرعية، ونصّ على أن تعمل وفق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية.



يذكر أن الورشة تأتي ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية، تحت عنوان "ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية"، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمصارف الذي يوافق 4 ديسمبر الجاري.