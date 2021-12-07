بطلة العرب في الشطرنج :ترتيبي الرابع على إفريقيا وأتمنى المنافسة على بطولة العالم..فيديو

قالت آية معتز المتوجة ببطولة العرب فردي في الشطرنج وحصولها على لقب " أستاذة دولية كبيرة " أنها بدأت حبها للعبة في عمر السبع سنوات بعد أن حرص والدها على تعليمها اللعبة هي وشقيقتها حيث كان دائماً يحرص على اللعب معهما بعد عودته من العمل دائماً".

تابعت آيه معتز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " : " بعد فترة لاحظ أنني أصبحت أستطيع أن أكسب ضده فلاحظ موهبتي أنا وشقيقتي ".

كاشفة أن والدتها كانت حريصة على صقل موهبتها هي وشقيقتها بعد قراءة إعلان في ‘إحدى الصحف وتواصلت مع الاتحاد المصري للشطرنج للتدريب "

موضحة أنها تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قسم الاقتصاد اللغة الانجليزية :"عملت كمدربة ولكن هذه السنة تفرغت تماماً للشطرنج ومنحته كل وقتي".

وأكدت اية معتز ، أن لعبة الشطرنج ليست سهلة بل هي مزيج يجمع بين الرياضة والعلم قائلة : " اللعبة عقلية وصعبة جداً وكذا النفسية والصحة البدنية وهو رياضية مميزة جداً ".



كاشفة أن أطول مباراة في هذه اللعبة قد تصل مدتها ثماني ساعات قائلة : " أطول ماتش في اللعبة وصل إلى ثمانية ساعات ولكن اقصى مدة لعبتها في ماتش للشطرنج كانت بطولة إفريقيا التي شملت تسع مباريات بلغت مدتها جميعاً خمس ساعات للمباراة الواحدة وأحياناً ست ساعات في بعض الاحيان لان هناك كثير من أنواع الشطرنج ".

كاشفة أنه خلال فترة المباراة يمكننا خلالها تناول المياه أو الذهاب لدورة المياه لكن تحسب من الوقت حيث أن الوقت يقل قائلة : " ممكن النقلة تطول جدا.. وممكن النقلة تتعمل بسرعة.. وهناك أنواع من الشطرنج.

وعن مشاعرها بعد حصولها على بطولة العرب للسيدات فردي قالت : " حصلت على لقب أستاذة دولية في الشطرنج.. وبطولة العرب للسيدات كانت أول بطولة لي وشارك فيها 15 دولة.

لافتة إلى أن ترتيبها الحالي هو الربع على مستوى إفريقيا وأنها تتمنى المنافسة على كأس العالم قائلة : ترتيبي الرابع على إفريقيا.. وأتمنى المنافسة على بطولة العالم".