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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تبدأ بطولة الألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن"

الالعاب الالكترونيه
الالعاب الالكترونيه

أطلقت كلية الآداب جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتوره مها حسني عميد الكلية الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.

وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب بكلية الآداب بالجامعة عن إقامة بطولات الألعاب الالكترونية "البلاى ستيشن 22 FIFA"،  خلال شهر ديسمبر 2021 .

وصرح مسئولو رعاية الشباب بأنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 الساعة 10 صباحا 

جامعة حلوان تنظم ندوة لحسام هيكل ضمن فعاليات الأنشطة التثقيفية

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ونوهت إدارة  الكلية على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات باتخاذ الاجرائات الاحترازية من خطر فيروس كورونا و الحرص على اتباع تعليمات الجامعة و الالتزام بارتداء الكمامات و استخدام المطهرات و الالتزام بالتباعد حرصا على عدم الاصابة بفيروس كورونا.


جدير بالذكر أنه قد أقيمت ندوة الطريق إلى النجاح التى يقدمها حسام هيكل متخصص في علوم تطوير الموارد البشرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدى ، حرص واهتمام جامعة حلوان ، على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث أن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة  والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

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