أستاذ مناعة: اللقاحات مازالت فعالة لمواجهة متحورات كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات، بجامعة أكسفورد ببريطانيا، إن متحورات كورونا تتجاوز3000 طفرة، مؤكدا أنه سيكون هناك تجارب بالحصول على الأجسام المضادة من الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم.

وأضافت أحمد سالمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن اللقاحات مازالت فعالة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى انها قد تحمي ضد المتحورات الجديدة لكورونا.

وتابع أحمد سالمان، أن التطعيمات تحمي من المضاعفات الخطيرة لتلك المتحورات وقد تحمي من الوفاة.

تطوير اللقاحات

وأشار أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات، بجامعة أكسفورد ببريطانيا إلى أنه سيتم العمل على تطوير اللقاحات، مؤكدا أنها العامل الأهم لمواجهة المرض.