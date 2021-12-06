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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج سيف الدين الجزايري يتصدر تويتر

صدى البلد

تصدر هاشتاج سيف الدين الجزايري خلال اللحظات الحالية موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد أن أحرز هدفاً وكان سبب رئيسى فى صعود منتخب بلده لدور ربع النهائى لكأس العرب.

 

وجاءت تغريدات المتابعين: "سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح "نسور قرطاج"، نجم نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول"، " سيف الدين الجزيري يخرج من المباراة للإصابة"، "أنباء عن تفاوض النادي العربي مع نجم الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري اللي يتصدر ترتيب هدافين #كأس_العرب حتى الآن".

 

واحتفل سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك ومنتخب تونس، بـ هدفيه فى منتخب موريتانيا فى المباراة التى انتهت بفوز تونس بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس العرب.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات “الف مبروك يابطل - عاش - العالمى”.

 

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