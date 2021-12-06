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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط تكشف آخر تطورات تطوير منطقة العزب وحدائق والأورمان والأسماك والحيوان ..فيديو

هالة السعيد
هالة السعيد

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية  أنه من ضمن المستهدف خلال عام 2022   وعبر الصندوق السيادي  هو  دراسة  استغلال  بعض المباني الهامة  مع الانتقال للعاصمة الإدارية  قائلة : "مع الانتقال للعاصمة الإدارية ندرس  مع  عدد من المستثمرين   الاستغلال الأمثل  للمباني   الهامة كنوع من التنشيط السياحي مثل منطقة باب العزب والتي سينتهي  الدراسات  الخاصة بها نهاية ديسمبر  بالشراكة مع شركة  بدايات  لتحويلها لمنطقة ثقافية  وهو اتجاه رائد في العالم كله ".

موضحة في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON  أنه بتكليف من الرئيس بالنظر في إستغلال بعض الحدائق مثل الأورمان وحديقة الحيوان   ونعمل عليها الان قائلة ك ستكون من الأمور الهامة التي ستحدث  نقلة  وأن يتم تطويرها واستغلالها   بشكل امثل ".

وذكرت أن هناك  هناك بعض التخوفات من نقل بعض الحدائق. أثناء عملية التطوير     قائلة :  هناك بعض التخوفات المجتمعية من اقتطاع للحدائق  أثناء التطوير  ونحاول تطويرها ورفع كفاءتها وننظر للموضوع من جهة قلق الناس  بشكل مجتمعي راقي بدون أي ضغط أو  تغيير في معالم المنطقة لكن  رفع قيمة الأصل وعبر توفير حديقة  لائقة  بالشعب المصري والعالم كله ".

واصلت : حديقة الاسماك مثلاً  أنا زرتها ووجدت أنها شهدت إهمالا والهدف هو تطويرها ورفع قيمتها  وبالتالي سيتم تطويرها   لتكون مكاناً مناسب   والناس تلاقي  مكان تعد فيها  عبر وجود مقاصد  مناسبة للجميع   ".

كاشفة أنه سيتم البدء   في دراسة تطوير حديقة الحيوانات والأورمان..مع الحفاظ على الحدائق والأشجار قائلة : "  لسه بنبدأ في دراسة  حديقة الحيوان والأورمان ولا داعي للقلق  سنحافظ على كل الأشجار والخضرة   سيتم التطوير فقط   ورفع كفاءتها  ".
 

التخطيط وزير التخطيط الصندوق السيادى الانتقال للعاصمة الادارية لميس الحديدي الأورمان حيوانات الشعب المصري الدكتورة هالة السعيد

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