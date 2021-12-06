الخميس المقبل.. مكتبة الإسكندرية تكرم ذوي الإعاقة البصرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات "حفل ختامي" لتكريم الخريجين الذين شاركوا بمشروع "تحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير.

والمشروع يتم تنظيمه بالشراكة بين مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر ومؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر) لمجموعة من رواد المكتبة من طلبة الجامعات وحديثي التخرج.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع بدء في عام 2019، وعلى مدار ثلاث سنوات (من 2019- حتى نهاية 2021) تم تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية مثل: تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، وحصولهم على هذه الشهادة المعتمدة.

وكذلك التدريب على لغة البرمجة بايثون، حيث انها من أكثر اللغات البرمجية المطلوبة في سوق العمل، وتأهيل الشباب للحصول على مهارات العمل، كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، وغيرها، مما يمكنهم من العمل بفاعلية أكثر، وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال وتمكينهم من إيجاد الفرص وإنشاء مشاريع صغيرة بأقل الإمكانيات.



تحديات السوق



ويهدف الحفل إلى إبراز قدرات الشباب المكفوفين وضعاف البصر على مواكبة تحديات سوق العمل وتوعية الشركات على كيفية الاستفادة من هذه القدرات، كما يهدف أيضا إلى إتاحة فرص لتوظيف الشباب من المكفوفين وضعاف البصر، حيث يصاحب الحفل إقامة معرض للتوظيف مخصص للمكفوفين وضعاف البصر، تم تنظيم المعرض بالتعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية.



