وحدة التدخل السريع بالتضامن: تكثيف حملات البحث عن الأشخاص فاقدي المأوى..فيديو

قال محمد يوسف، رئيس وحدة التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي، إنه بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية .

وأضاف محمد يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يتم تكثيف حملات البحث عن الأشخاص فاقدي المأوى، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتابع رئيس وحدة التدخل السريع بالتضامن الإحتماعي، أن هناك خطا ساخنا، لوزارة التضامن الإجتماعي هو 16439، وهو مخصص لمساعدة المشردين والمحتاجين.

بنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع ينسق مع الشركاء بمؤسسات المجتمع بما يشمل بنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وذلك لتكاتف الجهود وتكامل الموارد للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص الكبار والصغار بلامأوى.