إصابة نجل الفنان أبو بكسر في الأنف وارتجاج بالمخ.. تفاصيل

كشفت نهال لهيطة، زوجة الفنان "أبو"، تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ بسبب لعبة في ملاهي.

وقالت "لهيطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ابني كان بيعلب في منطقة مخصصة للألعاب"، متابعة: "المفروض فيه مدربين بيوجهوا الأطفال للعب والمفروض فيه دكتور في المكان".



وأشارت: "المدرب طلع ابني وقفه في أعلى مكان، ووجه يقفر بظهره"، مردفه: "الولد وقف وقفز بظهره، وأما نزل اتصدم، المفروض أن مناخيرة اتكسرت لكن أما أخذناه المستشفى طلعت اتشدشت ومفيش مناخير دلوقتي".



وأوضحت: "المفروض أن المكان فيه دكتور بس مكنش فيه، بس هما استعانوا بدكتور من خارج المكان، وأما الدكور وصل قال إن مناخيرة اتكسرت، واستعدل حاجه في مناخيرة بدون إذني".



وتابعت: "أما نقلناه للمستشفى طلع عنده ارتجاج في المخ، وفضل 40 ساعة يرجع دم.. وطلعت المناخير متدشدشة"، مردفه: "مش بيعرف يتنفس من مناخيرة، وهنعمله عملية تجميل".



وأكملت نهال لهيطة، زوجة الفنان "أبو"، : "الواقعة كانت من الممكن أن تتسبب له في كسر بالرقبة".