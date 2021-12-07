باحثة بقضايا الأسرة: العلاقة الزوجية أسمى علاقة على وجه الأرض..فيديو

قال الدكتور وليد هندي، إستشاري الصحة النفسية، إن هناك معتقدات لدى السيدات التي تعمل بانها في اجازة عن الأعمال التي تؤديها في المنزل من العناية بالأبناء أو المنزل.

وأضاف وليد هندي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء، والقيام باعمال منزلية، مشيرا إلى ان التشارك من اساسيات الحياه الناجحة.

وتابعت فاتن عريف، الخبير القانوني، والباحثة بقضايا الأسرة والمجتمع، أن العلاقة الزوجية هي أسمى علاقة على وجه الأرض، مؤكدا أن فيها مودة ورحمة.

التركيز والإتقان

وأشارت فاتن عريف إلى أن السيدات لها القدرة على التركيز والإتقان في العديد من الأعمال في وقت واحد، سواء الإهتمام بالمنزل والعمل، وهو ما لا يستطيع الرجل أن يقوم به.