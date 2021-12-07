فرحت بردود الفعل.. إيمان الحصري تكشف كواليس مشاركتها في احتفالية طريق الكباش

تحدثت الإعلامية إيمان الحصري، عن مشاركتها في احتفالية طريق الكباش بالأقصر ، قائلة:" كنت لسة راجعة من المانيا بقالي أسبوعين ".

وقالت إيمان الحصري في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" كلموني وطلبوا مني المشاركة في احتفالية طريق الكباش وشعرت بسعادة كبيرة لكني خفت جدا لانني لسه راجعة من فترة مرض".

واضافت أيمان الحصري:" انا خسيت جدا في فترة مرضي وكنات خايفة جدا لما اطلع في الاحتفالية لكن شرف كبير مشاركتي في الاحتفالية ".



وتابعت ايمان الحصري :" سافرت الأقصر وبدانا نعمل بروفات وكنات خايفة من ردود الفعل ولكني اتخضيت بسبب فرحة الناس بعودتي وظهوري مرة أخرى على الشاشة ".