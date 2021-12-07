فاتن عريف تطالب بيوم إجازة للزوجة من البيت.. فيديو

قالت فاتن عريف، الخبير القانوني والباحث في قضايا الأسرة والمجتمع، إن الزوجة لها دور كبير مع أولادها في المنزل.

وأضافت "عريف"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "الزوجة تمارس الكثير من الأشياء مع أولادها في المنزل سواء التمارين أو المذاكرة أو الأكل وغيرها من الضغوطات"، متابعة: "الزوجة تحتاج ليوم أجازه من البيت".



وأشارت: "اليوم الأجازة من الممكن أن تخرج من أصدقائها أو تعمل شوبينج أو تفكر في نفسها، واليوم دا هيكون ليه دور إيجابي على الصحة النفسية لها".



وأوضحت: "الروتين هيقتل حياتها وهو أن النهارده زي بكرة زي بعده، وكله طالب منها التزامات"، متابعة: "هيكون فيها ايه لو أخذت يوم أجازه لنفسها ليكون بمثابة إعادة تجديد النشاط والحيوية لنفسها مرة تانية".4