محمد شبانة: الانتخابات تضرب خطط شوقي غريب لإعداد المنتخب الأولمبي

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، استفسر عن المباريات الودية التي يمكن للمنتخب خوضها في فترات التوقف المقبلة، موكدا نيته خوض لقاءات مع منتخبات من جميع القارات؛ لإكساب اللاعبين خبرات الاحتكاك بالمدارس المختلفة.

وأضاف شبانة أن غريب لا يريد التفريط في حقوق المنتخب الأولمبي خلال فترة الإعداد، موضحا أنه من يتحمل المسئولية ولابد أن تتم الاستجابة لطلباته؛ حتى يكون الحساب والمسئولية بناء على معطيات.

وأشار إلى أن غريب، يخشى من انشغال اتحاد الكرة بالعملية الانتخابية، وأن تؤثر على قيام الجبلاية بدوره وتجهيز وديات.

وانطلق معسكر المنتخب الأولمبي المفتوح، الذى يستمر لمدة 8 أيام، أمس، وينتم على مرحلتين خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر، ضمن برنامج الإعداد، لخوض التصفيات القارية في أكتوبر المقبل، وهي المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأوضح شبانه، أن شوقي غريب، قرر استغلال هذه الفترة؛ لمنح الفرصة لعدد من الوجوه التي أثبتت نفسها فى المعسكر الأول، قبل الاستقرار على القائمة النهائية، التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، حيث ستكون هناك مجموعة في المرحلة الأولى وأخرى في المرحلة الثانية.