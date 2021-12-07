معتز البطاوي: المنتخب حصل على باسبور محمد إبراهيم لضمه خلال تواجد حسام البدري

قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال قيادة حسام البدري له قد طلب جواز السفر الخاص بلاعب فريقه محمد إبراهيم.



وأضاف البطاوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي، ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"محمد كان قريبًا جدًا من التواجد بالمنتخب في الفترة الأخيرة لحسام البدري فقد حصلوا على جواز السفر الخاص به كما كان يستحق التواجد مع المجموعة الحالية للمنتخب خاصة أنه ظهر بشكل جيد في المباريات الست بالنسخة الجارية من الدوري".



وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تصريحاته بقوله:"استغربنا عدم انضمامه للمنتخب خاصة وأن كيروش وضياء السيد حين شاهداه في مباراة البنك الأهلي أدى بصورة مميزة وسجل هدفًا".