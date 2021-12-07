أسامة عرابي: المدرب المصري أضعف حلقة في المنظومة الرياضية

أكد أسامه عرابي نجم الاهلي السابق أن المدرب المصري دائمًا يكون تحت ضغط، وأضعف حلقة في المنظومة الرياضية بالكامل، وتحديدًا في المنطقة العربية. الناس تتوقع أن المدرب المصري مهما كانت إمكانياته يستطيع تحويل كل شيء لإيجابي".



وأضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: " "لا يمكن مقارنة المدربين ببعضهم في مصر، خاصة وأن كلًا منهم يمتلك امكانياته مختلفة عن الآخر، وكل مدرب يريد لاعبين حسب طريقة لعبه وخططه".



وأكمل"الإمكانيات المالية تتحكم في نتائج المدربين مع الأندية في الدوري المصري".



واستشهد: "الأمور ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، لماذا لا يوجد محمد صلاح أو ليونيل ميسي في كل دولة، هذه هي النقطة الأهم، التقييم للمدرب المصري ليس موضوعي ودائمًا ما يتعرضون للهجوم".