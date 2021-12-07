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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية.. جولة خليجية لولي العهد السعودي.. رسالة من الملك سلمان للإمارات.. تطورات في ليبيا.. معلومات جديدة عن أوميكرون

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية: 
*جولة خليجية لولي العهد السعودية 
*ضربات جديدة للتحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي 
*الصحة العالمية تكشف معلومات عن أوميكرون


سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وقد تسلم خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية، حول مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة، والأهداف الطموحة المأمولة للشعبين الشقيقين.

ومن مصر،  سجلت وزارة الصحة المصرية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة الاثنين انخفاضا من 902 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

ومن الخليج العربي، وصل إلى مسقط مساء أمس الإثنين الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق يومين حيث كان في مقدمة مستقبليه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين وما يحقق تطلعات وآمال الشعبين العماني والسعودي لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهار.

ووقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. وأوضح التحالف، أنه بدأ بتنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيا استجابة للتهديد، مشيراً إلى أنه سيضرب بيد من حديد لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني. وأكد التحالف، أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونفذ التحالف، أكبر عملية استهداف للميليشيا في مأرب، خلال الساعات الماضية. وأعلن في بيان، أمس، تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة، كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين، وموقعاً لتخزين الذخائر. وقتل ما يزيد على 280 عنصراً من الميليشيا، في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

ودوليا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين ، تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم، أن وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

فيما أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد يوم من إعلان وزير الصحة مانسوخ ماندافيا أن أكثر من 50% من البالغين حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تسارعت الاتصالات واللقاءات في لبنان للوصول إلى مخرج للأزمة الحكومية، في وقت بدأ المجلس الدستوري بدراسة طعن تعديلات قانون الانتخاب المقدم من تكتل «لبنان القوي»، بينما لوحت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بالإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات اعتباراً من صباح بعد غد الخميس لتحقيق مطالبها.

ومن تونس، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين،أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي المجمد لا شرعية ولا مشروعة، فيما أعلن 15 عضواً من حركة النهضة الإخوانية، أمس، تعليق عضويتهم بمجلس شورى الحركة الإخوانية ولجان المؤتمر. وطالبوا رئيس الحركة راشد الغنوشي والقياديين البارزين علي العريض ونور الدين البحيري بعدم الترشح إلى المناصب القيادية للحزب في مؤتمره المقبل.

ودوليا، 
كررت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، تأكيدها أن متحور «أوميكرون» ليس خطيراً للغاية، بل إنه يبدو أكثر اعتدالاً لدى المصابين، فيما واصل المتحور دخول دول جديدة، بينما تتأهب جنوب إفريقيا لمواجهة موجة جديدة من الوباء.


وقالت الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة ب منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف إن المعطيات الأولية تدل على أن سريان «كورونا» يكون أكثر اعتدالاً لدى المصابين بسلالة «أوميكرون». وأضافت فان كيركوف: «تشير البيانات إلى أن المصابين بهذه السلالة من فيروس كورونا، بشكل عام، يتحملون المرض بسهولة أكبر، لكن تأكيد ذلك لا يزال سابقاً لأوانه حالياً»، مضيفة «قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن نفهم حقاً كم من المصابين بالسلالة الجديدة سيعانون سرياناً خطيراً للمرض». وحذرت الخبيرة، من أنه حتى مع وجود مسار معتدل للمرض، قد تحدث زيادة كبيرة في عدد حالات العلاج في المستشفى.

فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، بالهند بوصفها «قوة عظمى»، وذلك لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة وتبادل الأفكار حول الوضع الإنساني في أفغانستان. وتعد هذه الزيارة الثانية للزعيم الروسي إلى الخارج منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام في العاصمة الهندية وإلى جانبه رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «الهند قوة عظمى، شعب صديق، وصديق موثوق».

ومن صحيفة الاتحاد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس الاثنين، إن الرئيس جو بايدن سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي ستعقد افتراضيا الثلاثاء بأن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" في حال أقدمت على التصعيد العسكري مع أوكرانيا.    

 

 

 

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