مجلس الشمس يحتفل بأبطال كرة اليد فى بطولة العالم للمدارس

احتفل مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفى د. أسامة أبوزيد، بحضور المحاسبة دعاء هشام بركات عضو المجلس والكابتن أسامة صلاح، بلاعبة كره اليد موليد 2004 فاطمة عرابى الشهيرة ب(اطى) التى حصلت على المركز الثانى فى بطولة العالم للمدارس ضمن فريق منتخب مصر المشارك فى البطولة .

كما احتفل أيضاً المجلس بيوسف ناجى الشهير ب(چو) حارس مرمى فريق 2004، لحصوله على المركز الثالث ضمن منتخب مصر المشارك فى بطولة العالم للمدراس.

ويحرص مجلس الشمس على التشجيع الدائم و المستمر للاعبين المتميزين، لتحفيزهم لمواصلة النجاح و التميز .