إذا كنتِ في المرحلة الثانية من الحمل ولا تزالين تعانين من مشاكل في الشهية ، التزمي بطقوس الثلث الأول من الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، انتبه إلى العناصر الغذائية المحددة التي ستدعم نمو طفلك وتطوره السريع خلال هذا الفصل.

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثاني

الكالسيوم: تحتاجين إلى 1000 ميكروجرام من الكالسيوم يوميًا أثناء الحمل. يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لتنظيم سوائل الجسم ودعم نمو وتطور عظام وأسنان طفلك.

البروتين: تحتاج المرأة الحامل إلى 71 جرامًا من البروتين يوميًا. يحتاجون إلى المزيد من البروتين لزيادة إمدادات الدم أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاجون إلى بروتين إضافي لدعم نمو أنسجة الثدي والرحم وتطور دماغ الجنين.



حمض الفوليك: تحتاج النساء 600 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً. هذه المغذيات الدقيقة ضرورية لنمو الجهاز العصبي للطفل. كما أنه يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة.



الحديد: يزداد حجم الدم أثناء الحمل. يحدث ذلك لأن جسمك يصنع الدم لك ولطفلك. وبالتالي ، فإن الأمهات الحوامل يحتاجن إلى 27 ملغ من الحديد يومياً.



إلى جانب ذلك ، ركزي على تناول أوميغا 3 وفيتامين سي أثناء الحمل. أنت بحاجة إلى دهون أوميغا 3 من أجل النمو الصحي لقلب طفلك وعينه ودماغه. من ناحية أخرى ، يعد فيتامين سي أمرًا حيويًا لتسهيل العديد من الوظائف الفسيولوجية ، بما في ذلك نمو أسنان طفلك وعظامه.