عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثاني

نصائح لتلبية الاحتياجات
نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثاني

إذا كنتِ في المرحلة الثانية من الحمل ولا تزالين تعانين من مشاكل في الشهية ، التزمي بطقوس الثلث الأول من الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، انتبه إلى العناصر الغذائية المحددة التي ستدعم نمو طفلك وتطوره السريع خلال هذا الفصل.

txt

نشرة المرأة .. حظك اليوم الثلاثاء ونصيحة الأبراج.. أعراض تسمم الحمل.. وأسباب التوحد عند الأطفال

txt

منها الإخصاب في المختبر.. اكتشفي أسباب تسمم الحمل

 نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثاني

 

الكالسيوم: تحتاجين إلى 1000 ميكروجرام من الكالسيوم يوميًا أثناء الحمل. يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لتنظيم سوائل الجسم ودعم نمو وتطور عظام وأسنان طفلك.

البروتين: تحتاج المرأة الحامل إلى 71 جرامًا من البروتين يوميًا. يحتاجون إلى المزيد من البروتين لزيادة إمدادات الدم أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاجون إلى بروتين إضافي لدعم نمو أنسجة الثدي والرحم وتطور دماغ الجنين.


حمض الفوليك: تحتاج النساء 600 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً. هذه المغذيات الدقيقة ضرورية لنمو الجهاز العصبي للطفل. كما أنه يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة.


الحديد: يزداد حجم الدم أثناء الحمل. يحدث ذلك لأن جسمك يصنع الدم لك ولطفلك. وبالتالي ، فإن الأمهات الحوامل يحتاجن إلى 27 ملغ من الحديد يومياً.


إلى جانب ذلك ، ركزي على تناول أوميغا 3 وفيتامين سي أثناء الحمل. أنت بحاجة إلى دهون أوميغا 3 من أجل النمو الصحي لقلب طفلك وعينه ودماغه. من ناحية أخرى ، يعد فيتامين سي أمرًا حيويًا لتسهيل العديد من الوظائف الفسيولوجية ، بما في ذلك نمو أسنان طفلك وعظامه.

الحمل الحوامل الاحتياجات الغذائية السنسنة المشقوقة لطفلك

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته حول نقص فيتامين b12.. مخاطر الإكثار من تناوله وأطعمة تساعد على تزويد الجسم به

رجيم حمض الفوليك.. 5 أطعمة تساعد على خسارة الوزن

انتبه .. 6 مخاطر غير متوقعة تسببها سوء التغذية

كيف تقلل من خطر أعراض نقص فيتامين b12 ..وأبرز الأطعمة الغنية به

ترشيحاتنا

التعليم لـ طلاب المدارس : 19 يناير اجازة لـ هذا السبب

شاهد لحظة ضبط عصابة حاولت سرقة خط أنابيب شركة بترول بالإسماعيلية

الوزراء يرصد توقعات البنك الدولي بشأن نمو تدفقات تحويلات المغتربين خلال 2021

ترتيب كأس العرب.. صراع الصدارة يشعل قمة مصر والجزائر

مصر : نشجب استهداف الرياض بصاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الإنجاب منها واتهامات متبادلة وصلت للنيابة..القصة الكاملة لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيديو جراف| حاول ابتزازه.. محمد عادل إمام يقاضي مدير صفحته

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ