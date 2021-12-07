بعد موافقة الشيوخ.. برلمانية: أكاديمية المحاماة خطوة نحو إخراج كوادر مهنية

أكدت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز السعي نحو إخراج كوادر مهنية قادرة علي المنافسة بالتزامن مع إعلان عن الجمهورية الجديدة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت “ اسحق” خلال البيان الصادر لها أن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات العليا جاءت لتحقيق المنفعة العامة ، لما تمثله مهنة المحاماة من أهمية بالغة في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون مشاركة مع السلطة القضائية، والتي تحتاج إلى قدر كبير من الإعداد الجيد و التدريب و الثقافة العامة و المعرفة القانونية المتخصصة ،لافتة إلى أنه لا يجب أن يمنح كارنيه النقابة إلا لمن كان مؤهلا بالفعل للعمل بمهنة المحاماة .



وأوصت عضو الشيوخ بضرورة فتح أفرع للأكاديمية تغطي المحافظات البعيدة و الحدودية ومحافظات الصعيد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين والذين يتعدوا الـ 100 خريج سنويا ، سواء كانت تلك الأفرع داخل الجامعات المصرية أو في مقر كل نقابة بها محكمة استئنافية، على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن ٦ شهور، بالإضافة الي تلقي كل محام عامل بالمهنة دورة تدريبية تنشيطية مع كل قيد جديد و لتكن لمدة شهر واحد فقط و ذلك لاستمرار الارتقاء بتلك المهنة الجليلة.

و وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم .