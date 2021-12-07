عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة الشيوخ.. برلمانية: أكاديمية المحاماة خطوة نحو إخراج كوادر مهنية

رشا اسحق ، عضو مجلس
رشا اسحق ، عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة  رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية  تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز السعي نحو إخراج كوادر مهنية قادرة علي المنافسة بالتزامن مع إعلان عن الجمهورية الجديدة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت “ اسحق” خلال البيان الصادر لها أن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات العليا جاءت لتحقيق المنفعة العامة ، لما تمثله مهنة المحاماة من أهمية بالغة في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون مشاركة مع السلطة القضائية، والتي تحتاج إلى قدر كبير من الإعداد الجيد و التدريب و الثقافة العامة و المعرفة القانونية المتخصصة ،لافتة إلى أنه لا يجب أن يمنح كارنيه النقابة إلا لمن كان مؤهلا بالفعل للعمل بمهنة المحاماة .


 وأوصت عضو الشيوخ بضرورة فتح أفرع للأكاديمية تغطي المحافظات البعيدة و الحدودية ومحافظات الصعيد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين والذين يتعدوا الـ  100 خريج سنويا ، سواء كانت تلك الأفرع داخل الجامعات المصرية أو في مقر كل نقابة بها محكمة استئنافية، على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن ٦ شهور، بالإضافة الي تلقي كل محام عامل بالمهنة دورة تدريبية تنشيطية مع كل قيد جديد و لتكن لمدة شهر واحد فقط و ذلك لاستمرار الارتقاء بتلك المهنة الجليلة.

 

txt

أكاديمية المحاماة تثير ضجة ..النقابة العامة تدفع بـ تحديات تمنع تحقيقها|والشيوخ يوافق

txt

بعد موافقة الشيوخ.. 4 اقتراحات برلمانية لإقامة أكاديمية المحاماة

 

و وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم .

رشا اسحق مجلس الشيوخ حقوق الإنسان أكاديمية المحاماة الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

إعانة شهرية لذوي الإعاقة بالقانون الجديد .. تفاصيل

دعاء العواصف الرملية والغبار والامطار.. احذر 7 أمور نهى عنها النبي

البنك المركزي: صادرات مصر ترتفع إلى 28.7 مليار دولار خلال عام

جيب تطرح نسختها رانجلر روبيكون موديل 2022 في السوق المصري .. تفاصيل

تلاميذ رابعة ابتدائي يؤدون امتحاني الدراسات والمهارات المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

نجاة لاعب منتخب مصر من حادث مروع

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

الصغرى تنخفض لـ13 درجة والأمواج ترتفع لـ4 أمتار.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجالودون وحش البحار.. معلومات مهمة عن أكبر وأشرس سمكة في التاريخ

على الماء وفي الهواء.. علاء الدين يجوب الشوارع فوق بساط سحري | فيديو

الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

ليلى ويسرا ونيللي وهنيدي.. نجوم مصر يضيئون البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية

فيديو

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيديو جراف| حاول ابتزازه.. محمد عادل إمام يقاضي مدير صفحته

خلاف انتهى بالحرق .. عامل يشعل النيران في شقيقته وزوجها وأولادها

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ