الديهي: الوعظ والإرشاد في تنظيم الأسرة غير كاف ويجب وضع قوانين حاسمة|فيديو

ظهر مؤخراً نوع من الإنجاب الانتقامى من الدولة تروج له الجماعات المتطرفة

أكد الاعلامى نشأت الديهى، أنه ظهر مؤخراً نوع من الانجاب الانتقامى من الدولة تروج له الجماعات المتطرفة، حيث انها تقوم بعمل دعاية عكسية مدعيه على اننا نحارب الله ورسوله ولاحاديث “تناسلوا تكاثروا”.

وأضاف نشأت الديهى، خلال حواره ببرنامج “المشهد”، المذاع على فضائية،"تن"، أن الجماعات المتطرفة يأخذون كلام الرئيس عن ضرورة تنظيم النسل ويقيمون به دعاية عكسية، مدعين أنه يحارب الله ورسوله و مستغلين الأحاديث النبوية والفهم الخاطئ لها.

وتابع “نشأت الديهى”:" أنا غير متشائم ولكنى واقعى فى مثل هذه القضايا"، وفى تقديرى أنه لابد من وجود حزمة اجراءات وقوانين حاسمة ومنظمة بشكل تشريعى، لان الوعظ والارشاد فى قضية تنظيم الاسرة غير كاف ولابد من تغيير المسار.