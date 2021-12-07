فريق واما يخطف الأنظار من احدث ظهور عبر انستجرام

شارك الفنان أحمد الشامي، متابعيه صورة جديدة له مع فريق واما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد الشامي، في الصورة مع أعضاء فريق واما، ومن ضمنهم أحمد فهمي و محمد نور، وهو ما اثار اعجاب متابعيه.

يذكر أن الفنان أحمد الشامي، كشف خلال تواجده بموقع صدى البلد تفاصيل مشاركته في مسلسل إلا أنا بحكاية “بيت عز”، التي ظهر من خلالها بشخصية المتحرش.

وقال أحمد الشامي: " أنا في البداية قرأت الدور وكنت متردد في قبوله وخايف، وبعد تفكير واستشارة زوجتي، وجدت السيناريست شريف يسري بيقول لي شامي روح أمضي بكرة وشجعني وبدأنا العمل على الشخصية وتفاصيلها".

واحتفل الممثل والمغني أحمد الشامي بنجاحه الكبير في حكاية بيت عز بمسلسل إلا أنا، الذي انتهى عرضه على شاشة DMC.