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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة: وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى المواطنين للقاحات كورونا

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم المنعقد برئاسته، باستعراض نتائج زيارة "بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة أسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز مجالات التعاون مع أسبانيا خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف رئيس الوزراء أننا لمسنا أيضاً حرص الجانب الأسباني على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية.

 

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الزيارة شهدت توافقاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بالإضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

 

فى سياق آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استن سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقاشات معهم، لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة، ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومي، مشيداً بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، والشرطة، للمشاركة في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

 

كما أشاد رئيس الوزراء بفعالية "قادرون باختلاف" التي حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية،  وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التي أسهمت في المظهر المشرف لهذا الحدث الذي يحرص الرئيس على حضوره كل عام، لافتاً إلى أن التفاعل الإنسانى للرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة، وترك أفضل الأثر في نفوس أبنائنا وأسرهم.

 

 وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات.

 

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.

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