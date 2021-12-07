مدبولي يشيد باحتفالية قادرون باختلاف.. ويشكر وزير الرياضة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بفعالية "قادرون باختلاف" التي حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية، وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التي أسهمت في المظهر المشرف لهذا الحدث، الذي يحرص الرئيس على حضوره كل عام.

ولفت رئيس الوزراء ، إلى أن التفاعل الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة، وترك أفضل الأثر في نفوس أبنائنا وأسرهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.