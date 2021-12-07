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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان يتابع مراكز التدريب المهني بالمحافظات.. والاختبار النهائي لـ 18 متدربة ببورسعيد

صدى البلد

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد ، بحضور منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، بعقد الاختبار النهائي لـ 18 متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بديوان عام المديرية  علي مهنة التفصيل والخياطة.

وقال مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل  لخفض معدلات البطالة ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية مدربة تغطي احتياجات سوق العمل .

وحث مدير المديرية ، المتدربات على الدخول إلى سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فيها المديرية بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة وتقدم للشباب من خريجي التدريب المهني بالمحافظة لتوفر لهم حياة كريمة ومستوى معيشة لائق  .

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة السيسي البطالة حياة كريمة 18 متدربة بورسعيد التدريب المهنى

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