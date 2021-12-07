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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صخور نارية وانهيارات أرضية.. شاهد ماذا فعل بركان لابالما بـ إسبانيا

بركان لابالما بـ
بركان لابالما بـ اسبانيا

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء لقطات صور ومقاطع فيديو يظهر لحظة تساقط الصخور النارية الضخمة من بركان "كومبرى فيخا" في جزيرة لابالما الإسبانية.

وأشارت صحف إسبانيا إلي استمرار ثورانه البركان الخطير لليوم الـ77 على التوالي، مما يجعله يقترب لأن يسجل أطول ثوران بركاني خلال 500 عام وسط مخاوف من حدوث انهيارات أرضية.

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وتسبب البركان  بخسائر فادحة لجزيرة لا بالما ، حيث دمر أكثر من 1155 هكتارا طوال 10 أسابيع وتقدمت الحمم البركانية برًا وبحرًا ، وأجرى العلماء قياس الأعماق، ولاحظوا انخفاض العمق بمقدار 9.5 متر خلال حالة الطوارئ البركانية التي استمرت شهرين، وهذا التعديل لقاع البحر يمكن أن يشكل خطرًا على الملاحة، وفقا للمعهد الإسباني لعلوم المحيطات IEO.

وسجلت جزيرة لا بالما سجلت 14 زلزالًا منذ منتصف الليل، وأبرزها بقوة 3.5 على مقياس ريختر في فوينكالينتي.

وأكدت عالمة البراكين في المعهد الجغرافي الوطني (IGN) كارمن لوبيز خلال المؤتمر الصحفي لخطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا) أنه تم اكتشاف “شقوق وفواتير” في الجزء العلوي من المخروط الثانوي من كومبرى فيخا مشيرة إلى أن البركان يمكن أن يتطور وينتج عنه انهيارات أرضية وينهار الجزء الداخلي من فوهة البركان، ولكن استقراره لا يتعرض للخطر.

 

بركان لا بالما اسبانيا كومبرى فيخا جزيرة

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