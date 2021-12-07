متخبيش وشك.. مبادرة لدعم وتأهيل الأطفال ذوي الاختلافات التكوينية

قال الدكتور كرم علام ، مؤسس مبادرة "متخبيش وشك"، إن المبادرة تستهدف الأطفال المولودين نتيجة عيب خلقى، أو الذين اكتسبوا اختلافات فى شكل الوجه نتيجة حادث طارئ مثل الحروق والإصابات.

وأضاف كرم علام، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن تستهدف علاقة تطبيع متكاملة للأسرة والطفل والمجتمع، حيث تهتم بالناحية العلاجية والنفسية والمجتمعية، بضرورة تقبل المجتمع المختلفين.

وأشار كرم علام، إلى أن المبادرة شهدت تنظيم معرض فني كجزء من أدوات التعبير غير المباشر عن دعم المجتمع وطلاب الجامعة والشباب للمختلفين شكليًا وللأطفال بالتحديد، لافتًا إلى أنه جرى إطلاق المبادرة في عام 2018.

وتابع مؤسس مبادرة "متخبيش وشك"، أننا نحاول تفهيم الأسر النظرة له لابد أن تكون طبيعية من يوم ولادتة، مؤكداً أن خجل الأسرة من شكل الطفل هو ما ينتقل للطفل، وبالتالى يصبح منعزل وخجول من الظهور.

وأستكمل: أن ما اصابه في وجهه من تشوه هو شيء لا يعيبه أو ينتقص من حقوقه، لكنه مجرد اختلاف عن الآخرين، ولهذا الاختلاف أدوات حل قد تكون مؤجلة وفقا للمراحل العمرية.