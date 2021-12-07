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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن والمخازن والهواتف فى القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن والمخازن والهواتف المحمولة فى القليوبية وتم التحفظ على المتهمين وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.


تعددت البلاغات أمام مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بتعرضهم لسرقة مساكنهم أو خطف هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم فى الطريق العام من قبل مجهولين. 


 تم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن بأسلوب التسلق وكسر الأبواب وخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام  وقيامهم بالتصرف فـى متحصلات الوقائع لدى عملائهم "سيئ النية" 6 أشخاص  لثلاثة منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر من إستهداف المتهمين  وتم ضبطهم  وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش  وعدد من الطلقات وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملاءهم وتم ضبطهم  وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الهواتف المحمولة سرقات المساكن مركز شرطة القناطر الخيرية ضبط تشكيل عصابي سرقة المساكن القناطر الخيرية

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