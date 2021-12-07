رئيسة تكنولوجيا البناء بروس اتوم: نستخدم تكنولوجيا الأقفاص والبلوكات الضخمة فى بناء المفاعل

قال ديمتري بوبوفتشينكو رئيس تكنولوجيا البناء فى الشركة الروسية ،، فى شركتنا نعمل على تقليص مدة انشاء المفاعلات النووية باستخدام تكنولوجيا البلوكات الضخمة .

وهذه التكنولوجيا من التكنولوجيات الحديثة والمعاصرة وهى عبارة عن عمل البلوكات فى العنابر ونقلها للموقع لتركيبها .

وتابع أن غلاف الحماية للمفاعل يعد ذات اهمية كبرى استخدمنا فيه هذه التكنولوجيا واستخدمت فى بعض المحطات كمحطة بيلاروسيا ، وتصل كتلة البلوك إلى أكثر من 93 طن ، ويمكن عمل الخرسانة الخاصة بالبلوكات على أعلى مستوى حيث يتم استخدام اربع ماكينات لخلط الخرسانة .

كما يتم عمل الأقفاص التسليحية ، ثم يتم صب الخرسانة فى غلاف الحماية وهذه الخرسانة تتم بصلابة عالية

جاء ذلك خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى بالتعاون مع هيئة المحطات النووية،

ومن المقرر أن يناقش المنتدى اخر مستجدات اعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة و معايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة.



ويناقش المنتدى أيضا تمصير المعدات و الأدوات المستخدمة فى المشروع و الاحتياجات والمواد المستخدمة واحتياجات المشروع من خطوط و مواسير.

كانت قد وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر.، في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ،ستقوم روسيا بالتمويل بنسبه 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.