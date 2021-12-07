عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيسة تكنولوجيا البناء بروس اتوم: نستخدم تكنولوجيا الأقفاص والبلوكات الضخمة فى بناء المفاعل

صدى البلد

قال   ديمتري بوبوفتشينكو  رئيس تكنولوجيا البناء  فى الشركة الروسية  ،، فى شركتنا نعمل على تقليص مدة انشاء المفاعلات النووية باستخدام تكنولوجيا البلوكات الضخمة .

وهذه التكنولوجيا من التكنولوجيات الحديثة والمعاصرة وهى عبارة عن عمل البلوكات فى العنابر ونقلها للموقع لتركيبها .

وتابع أن غلاف الحماية  للمفاعل يعد ذات اهمية كبرى  استخدمنا فيه هذه التكنولوجيا واستخدمت فى  بعض المحطات كمحطة بيلاروسيا  ، وتصل كتلة البلوك إلى أكثر من 93 طن ، ويمكن عمل الخرسانة الخاصة بالبلوكات على أعلى مستوى حيث يتم استخدام اربع ماكينات لخلط الخرسانة .

 

كما يتم عمل الأقفاص التسليحية ، ثم يتم صب الخرسانة فى غلاف الحماية وهذه الخرسانة تتم بصلابة عالية 

 

جاء ذلك خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى بالتعاون مع هيئة المحطات النووية،

ومن المقرر أن يناقش المنتدى اخر مستجدات اعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة و معايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة.


ويناقش المنتدى أيضا تمصير المعدات و الأدوات المستخدمة فى المشروع و الاحتياجات والمواد المستخدمة واحتياجات المشروع من خطوط و مواسير.

كانت قد وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر.،  في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ،ستقوم  روسيا بالتمويل بنسبه  85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.

ترشيحاتنا

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر لـ40.91 مليار دولار

وزير التنمية المحلية: اتفاق مستدام لاستيراد الأخشاب وتصنيعها مع الكاميرون

خالد لموشية لاعب الجزائر السابق : محمد شريف أخطر لاعبي مصر.. ومحرز أفضل من صلاح | حوار

حفيظ دراجي : الأهلي بلا منافس .. وكأس العرب بدون نجوم حتى الآن

بدء مؤتمر إعلان القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ..صور

السيسي: نتطلع لتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي لدحض الأفكار المغلوطة عن الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

بتوجيهات رئاسية.. القوات الجوية تنظم زيارة لشباب قادرون باختلاف بقاعدة ألماظة |فيديو

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

فيديو

فيديو جراف.ز. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال قادرون باختلاف بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

7 عمليات في 21 يومًا.. إيمان الحصري تكشف مفاجآت عن مرضها بسبب خطأ طبي

صخور نارية وانهيارات أرضية.. شاهد ماذا فعل بركان لابالما بـ إسبانيا

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ