السياحة تطلق برنامج تدريب في "صحة وسلامة الغذاء" .. صور

تحت عنوان: "من أجل سياحة آمنة" أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية البرنامج التدريبي الخاص بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء "HACCP " .

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخراً لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها علي الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، مما يعكس حرص الوزارة علي تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراته وقدراته مما يساهم في الحفاظ علي سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف دول السياحية في العالم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذا البرنامج تم إعداده علي يد خبراء متخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء وأنه من المقرر أن يستمر لمدة ٤ أشهر ليشتمل على دورة تدريبية مكثفه بواقع 8 ساعات لمدة يومين، مؤكدة على ضرورة التزام كافة العاملين بحضور هذه الدورات ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الأغذية والمشروبات في جميع المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات بكافة أنواعها.

وأضافت أنه تم تنفيذ هذا التدريب كمرحلة أولى بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن منظومة التدريب سوف تسير وفق خطة محددة لتشمل تدريب جميع العاملين بالقطاع في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لضمان مستوى خدمة يليق بسمعة مصر السياحية.



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