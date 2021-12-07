عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تطلق برنامج تدريب في "صحة وسلامة الغذاء" .. صور

وزارة السياحة
وزارة السياحة

تحت عنوان: "من أجل سياحة آمنة" أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية البرنامج التدريبي الخاص بتدريب العاملين بالقطاع السياحي في مجال صحة وسلامة الغذاء "HACCP  " .

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار القرار الوزاري الصادر مؤخراً لتنظيم منظومة التدريب بالمنشآت الفندقية والسياحية والتزامها بحصول العاملين في جميع الأقسام بها علي الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، مما يعكس حرص الوزارة علي تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراته وقدراته مما يساهم في الحفاظ علي سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف دول السياحية في العالم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذا البرنامج تم إعداده علي يد خبراء متخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء وأنه من المقرر أن يستمر لمدة ٤ أشهر ليشتمل على دورة تدريبية مكثفه بواقع 8 ساعات لمدة يومين، مؤكدة على ضرورة التزام كافة العاملين بحضور هذه الدورات ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الأغذية والمشروبات في جميع المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات بكافة أنواعها.

وأضافت أنه تم تنفيذ هذا التدريب كمرحلة أولى بمحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن منظومة التدريب سوف تسير وفق خطة محددة لتشمل تدريب جميع العاملين بالقطاع في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لضمان مستوى خدمة يليق بسمعة مصر السياحية.
 

WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.06.50 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.06.50 PM (1) - Copy
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.06.50 PM (1)
WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.06.50 PM (1)
سلامة الغذاء البرنامج التدريبي وزارة السياحة

موضوعات متعلقة

وزير السياحة يناقش استعدادات مصر لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ.. العناني: السياحة القادمة لن تكون إلا خضراء.. ويوجه بضرورة العمل على تحويل القطاع ليكون صديقا للبيئة

السياحة بالأقصر: افتتاح طريق الكباش أعطى رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن..فيديو

ترشيحاتنا

نصائح مهمة من الصحة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية خلال العاصفة الترابية

هددت الإمام.. أمريكية تشعل القمامة أمام مسجد لإحراقه والمركز الإسلامي يندد

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر لـ40.91 مليار دولار

وزير التنمية المحلية: اتفاق مستدام لاستيراد الأخشاب وتصنيعها مع الكاميرون

خالد لموشية لاعب الجزائر السابق : محمد شريف أخطر لاعبي مصر.. ومحرز أفضل من صلاح | حوار

حفيظ دراجي : الأهلي بلا منافس .. وكأس العرب بدون نجوم حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

بتوجيهات رئاسية.. القوات الجوية تنظم زيارة لشباب قادرون باختلاف بقاعدة ألماظة |فيديو

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

لمواجهة أوميكرون.. أعراض كوكتيل اللقاحات الجديد من Pfizer وAstrazeneca والمخاطر الصحية

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

فيديو

فيديو جراف.ز. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال قادرون باختلاف بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

7 عمليات في 21 يومًا.. إيمان الحصري تكشف مفاجآت عن مرضها بسبب خطأ طبي

صخور نارية وانهيارات أرضية.. شاهد ماذا فعل بركان لابالما بـ إسبانيا

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ