بنك مصر يوقع عقد بيع فندق بشرم الشيخ.. تفاصيل

قام بنك مصر بتوقيع عقد بيع فندق رويال جراند شرم المملوك للبنك بشرم الشيخ و ذلك يوم الاثنين الموافق 6/12/2021 بحضور السيد الأستاذ / محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، حيث قام السادة ممثلي بنك مصر بتوقيع العقود مع السيد المهندس إبراهيم العرجانى عن شركة العرجانى والخبير السياحي / كامل أبو على عن مجموعة كامل أبو على .

و يأتي توقيع بنك مصر عقد بيع فندق رويال جراند شرم المملوك له بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ والذى يحتوى على 348 غرفة على مساحة قدرها 60 الف م2 مع السادة / المشترين شركة العرجانى للتطوير العقاري ALORGANI و مجموعة رجل الاعمال والخبير السياحي / كامل أبو على في اطار قيام بنك مصر بإعادة تدوير الأصول والاستثمارات المملوكة له بما يحقق افضل النتائج و المؤشرات المالية .

كما يأتي توقيع العقد كذلك استمراراً للإنجازات المحققة والنتائج المتميزة التي يحققها قطاع الأسواق المالية و الاستثمار بالبنك حيث حصل البنك في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية؛ ففي العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ حصل على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في الشرق الأوسط" على مدار كل من ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٥، كما حصل بنك مصر على على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في ٢٠١٥ و٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط " في ٢٠١٩، وتعد هذه هي المرة الثالثة عشر التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس ؛ وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، كما حصل البنك على جائزة "عملية العام "التوريق" – إفريقيا لعامي 2019 و2020" من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة "فاينانشال تايمز" .

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.

هذا ويسعى بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياتها على تعظيم دور البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي ،حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.