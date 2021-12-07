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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في أوغندا

اوميكرون
اوميكرون

 كشفت أوغندا عن ظهور أول حالات إصابة بمتحور /أوميكرون/ من فيروس كوفيد-19 بين مسافرين وافدين إليها، وهي أول إصابات بأوميكرون يتم الإبلاغ عنها في شرق إفريقيا.
 

وقالت السلطات الطبية الأوغندية - في بيان - إن الحالات تم رصدها لأشخاص تم فحصهم في مطار "عنتيبي الدولي" وتوافدوا من خمس دول مختلفة، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.


ووفقا للصحيفة، قالت السلطات إنه من بين الحالات المكتشفة 5 حالات من نيجيريا و حالتين من جنوب إفريقيا و حالتين من الإمارات العربية المتحدة، و باقي الحالات من هولندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.


وكانت أوغندا قد نجت من أسوأ تداعيات الوباء بعد فرض بعض إجراءات الاحتواء الأولى والأكثر صرامة في القارة، بعكس الكثير من البلدان الأخرى في المنطقة ، حيث كان التطعيم بطيئا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تردد الناس بتلقى اللقاحات بالإضافة إلى ضعف الوصول إلى اللقاحات.
 

أول حالات متحور اوميكرون أوغندا

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