المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم: الرئيس السيسي استجاب لمطالبنا بدعم كبير منه

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، إن الرئيس السيسى استجاب لمطالبنا بإقامة المنتدى سنوياً لشباب العالم بدعم كبير منه.

وأكدت المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2، أنه سيتم مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال المنتدى من خلال تقليل الأعداد المشاركة داخل القاعات.

وأشارت المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى قدم الدعم لعدد كبير من الشباب فى تكوين صداقات وعلاقات من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن المنتدى يركز على الدعم الكامل للشباب العربى الافريقى.

وتابعت المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، أن المنتدى يحدث فيه تعاون بين الشباب العربى وعمل مراكز اقلينية لدعم المرأة وشئونها بصفة عامة، وبالتالى عند حضور القادة فى مثل هذه المنتديات يصبح نتاج الافكار الشبابية النهائية تقدم بصورة قريبة للناس ويمكن تنفيذها على ارض الواقع.