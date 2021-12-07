تصل لـ 80%.. تخفيضات كبرى بمعرض مدينتي للكتاب

شهد معرض مدينتى للكتاب تخفيضات كبرى على كثير من الكتب المعروضة وحرصت دور النشر على تقديم عروض متنوعة على إصداراتها المتنوعة .

كما حرصت كثير من الدور على وضع لافتات عليها قيمة التخفيضات والتى اختلفت من دور نشر لأخرى.

وجاءت تخفيضات سور الأزبكية فى المقدمة على أمهات الكتب القديمة والتى وصلت فى بعض الأحيان الى ٨٠ بالمائة .



وانطلقت مساء الثلاثاء الماضي فعاليات معرض مدينتي للكتاب الذي تستضيفه الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك"، وذلك وسط حفاوة بالغة من قبل النخب الفكرية والثقافية والزائرين، حيث يعد معرض مدينتي الأول من نوعه الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خارج أسوارها تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

ويرفع المعرض خلال هذه الدورة شعار «القراءة كالماء والهواء»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

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