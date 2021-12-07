تجارة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس تعليمات خاصة لجميع لطلاب الذين تلقوا تطعيم فيروس كورونا خارج الكلية برجاء الدخول علي هذا الرابط اضغط هنا واستيفاء البيانات المطلوبة وذلك للتأكد من تلقي التطعيم خارج الكلية.

وأكدت أدارة كلية كلية التجارة جامعة عين شمس انه لن يتم إصدار ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي لغير الحاصلين علي التطعيم .

أقامت كلية التجارة جامعة عبن شمس يوماً رياضياً للطلاب ذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

أقيم اليوم الرياضي تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة، د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، د خالد قدرى عميد الكلية، د ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت اشراف د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية التجارة.



وشهد اليوم الرياضى إقامة العديد من المنافسات بين الطلاب ذوى الهمم فى العديد من الألعاب مثل كرة تنس الطاولة، وكرة السرعة، ورفع الاثقال، وغيرها من الألعاب.

