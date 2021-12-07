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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة شخص في حادث مروري بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيب شخص آخر، إثر حدوث تصادم  بين سيارة ودراجة بخارية  على الطريق الدائرى خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا .

تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا،  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية وأسفر عن  متوفي ومصاب بالطريق الدائري الغربي ، خلف مجمع مدارس كفر المنصورة، مدينة المنيا .

وأفادت التحريات الأولية  وقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كان يقودها شابان .

وتبين من التحريات مصرع شاب وإصابة آخر من ركاب الدراجة البخارية  وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنيا العام ،وتم تحرير المحضر اللازم   وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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